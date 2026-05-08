В Лыткарино начался капремонт канализационного коллектора

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора стартовал в городском округе Лыткарино на улице Парковой в мае 2026 года. Работы проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», завершить их планируют до конца ноября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонт охватит участок сетей на улице Парковой и шесть канализационных камер. Подрядчик обновит двухниточный коллектор диаметром 600 мм. Контракт на выполнение работ заключили в мае 2026 года. Строительный контроль ведет управление технического надзора капитального ремонта, подведомственное министерству ЖКХ региона.

Двухниточный коллектор представляет собой трубопровод из двух параллельных линий, которые могут работать совместно или независимо. Такая схема повышает надежность системы: при аварии на одной линии стоки переводят на вторую. Кроме того, это позволяет проводить ремонт без остановки водоотведения и увеличивает общую пропускную способность.

После завершения строительно-монтажных работ надежное водоотведение будет обеспечено для 30 тысяч жителей Лыткарино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.