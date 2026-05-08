В Подмосковье подали более 92 тыс заявлений на услуги по земле

Жители и бизнес Подмосковья с января по апрель 2026 года подали более 92 тыс. заявлений на государственные услуги в сфере земли и имущества через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С января по апрель в регионе зарегистрировали 92 847 обращений по имущественно-земельным вопросам. Через портал госуслуг можно оформить аренду или приобретение участка, здания или помещения, согласовать границы, заказать выписку из реестра собственности и получить другие услуги. Статус заявления доступен в личном кабинете.

«На региональном портале госуслуг физические, юридические лица и представители бизнеса могут получить все необходимые услуги в имущественно-земельной сфере. Благодаря онлайн-формату процесс простой, а статус заявления всегда можно отследить в личном кабинете. За четыре месяца поступило 92 847 обращений», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самой востребованной услугой стало предварительное согласование предоставления земельных участков — 21 882 обращения. Процедура применяется на начальном этапе оформления земли при предоставлении без торгов с одновременным формированием участка, отнесением к категории и установлением вида разрешенного использования. Решение действует два года.

Также востребованы перераспределение земель — 17 964 обращения и предоставление участков в аренду или собственность без торгов — 11 542 обращения. Кроме того, жителям доступен цифровой помощник Добробот, который помогает получить консультации и узнать статус заявлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.