В Богородском округе строят столовую на 300 мест

Столовую на 300 посетителей возводят для сотрудников фармацевтического завода «Акрихин» в Старой Купавне Богородского округа. Готовность объекта составляет 60%, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Двухэтажное здание площадью около 1,4 тыс. кв. метров строят на улице Кирова. Предприятие питания будет работать ежедневно без выходных и праздников по принципу самообслуживания. В меню предусмотрены салаты, первые и вторые блюда, горячие и холодные напитки. Производство организуют по полному циклу — от обработки сырья до приготовления готовой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.