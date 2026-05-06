AFP: судно со вспышкой хантавируса покинуло воды Кабо-Верде

Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и лег курсом на Канарские острова, входящие в состав Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Судно должно пришвартоваться через 3 дня в порту Гранадилья острова Тенерифе.

Власти Кабо-Верде не разрешили судну зайти в акваторию порта столицы страны Прая и оно почти трое суток находилось на якоре на его рейде.

Всемирная организация здравоохранения объявила о восьми зарегистрированных случаях заболевания хантавирусом среди тех, кто находившился на борту MV Hondius. Трое из них умерли.

В начале мая 2026 года хантавирус дал знать о себе. На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной гибели людей стал хантавирус.

Судно с 150 пассажирами вышло три недели назад. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у некоторых пассажиров начали проявляться симптомы респираторного заболевания, под наблюдением оказались шесть человек, трое из которых скончались. Все погибшие — граждане Нидерландов.

