В Швеции готовятся отпустить танкер с российским экипажем на борту

Шведские власти готовятся отпустить танкер Sea Owl 1, на борту которого находится российский экипаж, сообщает «Интерфакс» .

Об этом рассказал общественный вещатель SVT. Корабль задержала в марте Береговая охрана по подозрению в том, что он движется в шведских территориальных водах под ложным флагом Коморских островов.

По словам инспектора Шведского транспортного агентства Йоакима Мильтона, судно уже сменило флаг на камерунский. В скандинавской стране получили подтверждение от Камерунского морского управления, что корабль теперь зарегистрирован там.

«Это означает, что судно теперь оценивается как соответствующее требованиям», — добавил Мильтон.

Как уточнила пресс-секретарь Каролина Хегквист из Береговой охраны, Sea Owl 1 освободят в ближайшем будущем, когда завершат административные работы.

Танкер был в санкционном списке Евросоюза. Его задержали 12 марта в шведских водах, затем направили в порт Треллеборга.

На борту Sea Owl 1 находятся 10 членов экипажа из РФ, включая капитан, которого арестовали, но потом освободили из-под стражи.

