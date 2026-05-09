В Алехново под Истрой ветеранам СВО и волонтерам вручили награды

В деревне Алехново под Истрой прошло торжественное вручение медалей бойцам СВО, комиссованным по ранению, и волонтерам группы «Поможем нашим»

Действующие военнослужащие и представители Фонда «Путь Жизни» вручили более 70 наград — за вклад в проведение специальной военной операции, сбор и передачу гуманитарной помощи в подразделения на фронте.

Церемония началась с возложения цветов у памятника неизвестным бойцам, павшим в 1941 году, защищая Родину от фашистских оккупантов. В ней приняли участие более 200 человек. Представители духовенства, волонтеры, юнармейцы, ветераны боевых действий прошли шествием и почтили память погибших на войне.

Затем на берегу Истринского водохранилища представитель наградного комитета Фонда «Путь Жизни» Татьяна Мчедлишвили и офицер Российской армии вручили ведомственные медали «За отвагу», «Патриоты России», «Волонтеры России» и «За помощь фронту».

Ветеран боевых действий Сергей Каргин возит гуманитарную помощь на передовую. Он отметил, что сегодняшний день — значимое для него событие: отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне и получить в этот день награду от гражданского фонда.

«Это знак, что я работаю в правильном направлении. Помощь людей, которые собирают необходимые вещи бойцам, очень важна — это внимание, теплота и забота. Бойцы чувствуют поддержку, и для них это очень важно», — подчеркнул Каргин.

Организатор мероприятия, руководитель истринской волонтерской группы «Поможем нашим» Елена Фролова отметила, что один в поле не воин, и без помощи волонтеров, поддержки Бужаровского Дома культуры и Фонда сложно было бы провести награждение. Елена поблагодарила всех.

«В течение трех лет мы помогаем фронту, и было большое желание отметить всех, кто в этом активно участвует, чтобы их награды служили примером», — сказала Елена Фролова.Волонтеры ежемесячно отправляют тонны гуманитарной помощи на фронт.