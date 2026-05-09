Австрия представила на Венецианской биеннале бассейн с мочой за 600 тыс евро

На Венецианской биеннале австрийский павильон представил бассейн с очищенной мочой за 600 тыс. евро, которые были выделены из бюджета страны, сообщает «Царьград» .

Инсталляцию открыл вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер (СДПА), отметив свободу искусства даже в «неудобных» формах.

В перформансе обнаженные женщины мчались на водных мотоциклах по желтой жидкости, одна висела на колоколе, а «повариха» звонила в него, символизируя конец патриархата и религиозного доминирования. Более того, гостей выставки звали поучаствовать в представлении с помощью биотуалета.

В соцсетях австрийцы сравнили Европу с «клиникой для душевнобольных» и возмутились буквально спущенными «в канализацию» бюджетными средствами. Кроме того, генсек Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал немедленной отставки Баблера.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.