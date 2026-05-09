«Матушка земля»: под Киевом устроили ночную дискотеку под российские песни

В Киевской области начали проверку по факту исполнения песни «Матушка-земля»

Национальная полиция Украины инициировала проверку после того, как группа молодых людей исполнила песню «Матушка-земля» российской певицы Татьяны Куртуковой в Киевской области, сообщает TSN.UA .

В местных пабликах в ночь на 9 мая появилось видео, на котором молодые исполняют популярные песни российских исполнителей. При этом лиц на кадрах не видно.

Украинцы в комментариях возмутились прослушиванием и исполнением российской музыки на фоне вооруженного конфликта с Москвой.

Нацполиция охарактеризовала инцидент как уголовное правонарушение. Правоохранительные органы начали проверку и поиск молодых людей, исполняющих песню «Матушка-земля».

