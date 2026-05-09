Минута молчания в память об участниках ВОВ объявлена по всей России

По всей России объявлена минута молчания в память об участниках Великой Отечественной войны.

Один из ключевых ритуалов праздника впервые транслировался в 20-ю годовщину Победы в 1965 году.

С тех пор каждый год 9 мая в одно и то же время на экранах страны и по радио объявляется минута молчания, предваряемая словами благодарности воинам-победителям и труженникам тыла.

Ранее президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве 9 мая объявил минуту молчания в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Утром в субботу на Красной площади прошел праздничный парад. Президент поздравил жителей страны с Днем Победы.

