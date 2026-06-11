91 удар ножом: вынесен обвинительный вердикт для сценариста «Счастливы вместе»

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве, фигурантом которого стал сценарист популярного комедийного сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание состоялось в Измайловском районном суде столицы. Обсуждение вердикта назначили на 18 июня.

По версии следствия, во время ссоры с 33-летним участником проекта «Дом-2» Дмитрием Лукиным обвиняемый нанес ему 91 удар ножом. Жертва скончалась на месте.

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали телепроекты, после чего между ними вспыхнула ссора.

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