91 удар ножом: вынесен обвинительный вердикт для сценариста «Счастливы вместе»

Общество

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве, фигурантом которого стал сценарист популярного комедийного сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание состоялось в Измайловском районном суде столицы. Обсуждение вердикта назначили на 18 июня.

По версии следствия, во время ссоры с 33-летним участником проекта «Дом-2» Дмитрием Лукиным обвиняемый нанес ему 91 удар ножом. Жертва скончалась на месте.

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали телепроекты, после чего между ними вспыхнула ссора.

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