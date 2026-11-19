Портал потребителя, Портал цифровых услуг и официальный сайт «Мособлэнерго» с начала 2026 года посетили более 750 тыс. человек. Общее число просмотров страниц превысило 1,2 млн, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ключевым событием цифровой трансформации «Мособлэнерго» в 2026 году стал запуск Портала цифровых услуг — собственной разработки компании. Его представили 14 октября на стенде Московской области в рамках Российской энергетической недели.

Портал позволяет дистанционно подавать заявки на технологическое присоединение, отслеживать их статус, получать сведения о договорах и необходимых документах, заказывать дополнительные услуги. Понятный интерфейс и пошаговые формы помогают тем, кто впервые подключается к электросетям. Встроенный ИИ-помощник круглосуточно консультирует по документам, срокам, стоимости и статусам заявок, опираясь на актуальные нормативные документы и действующее законодательство.

Тестовая эксплуатация портала длилась более года. За это время пользователи зарегистрировали свыше 3,5 тыс. профилей и подали почти 4,9 тыс. заявок на первичное технологическое присоединение или увеличение мощности.

На портале доступно более 300 коммерческих услуг. Частные клиенты могут заказать электромонтажные работы, установку вводных щитов, автоматов и приборов учета, технологическое присоединение «под ключ». Для бизнеса доступны проектирование и строительство электросетевых объектов, обслуживание и ремонт оборудования, услуги электролаборатории и аренда оборудования для временного электроснабжения.

Ежегодно «Мособлэнерго» получает около 20 тыс. электронных заявок на технологическое присоединение. Развитие онлайн-сервисов остается приоритетом компании.

«Цифровая трансформация — это инструмент, который делает энергетику Подмосковья ближе и понятнее для людей. Мы видим, что люди готовы решать вопросы онлайн, если им предложить удобный механизм», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.