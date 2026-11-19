Фермерские хозяйства Подмосковья за 10 месяцев 2026 года получили свыше 3313,6 га сельскохозяйственных земель для развития производства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года фермерским хозяйствам передали в аренду около 160 участков. Это земли Московской области и участки, государственная собственность на которые не разграничена. Ежемесячно фермерствам предоставляют от 200 до 300 га государственной сельхозземли.

Участки расположены в 27 городских и муниципальных округах: Чехове, Щелкове, Подольске, Дмитровском, Домодедове, Павловском Посаде, Раменском, Можайском, Орехово-Зуевском, Клину, Егорьевске, Лотошине, Воскресенске, Шатуре, Серпухове, Шаховской, Талдомском, Рузском, Кашире, Ступине, Луховицах, Богородском, Серебряных Прудах, Волоколамском, Наро-Фоминском, Зарайске и Пушкинском.

Землю предоставляют на льготных условиях для создания новых хозяйств, расширения действующих производств и вовлечения неиспользуемых участков в сельскохозяйственный оборот. Передача проходит в порядке подп. 12 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст. 10.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Фермерские хозяйства могут арендовать государственные или муниципальные сельхозземли на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора арендатор получает право оформить участок в собственность при условии его использования по целевому назначению.

Заявление на аренду земельного участка без торгов можно подать на региональном портале госуслуг.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.