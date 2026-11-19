Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе за рассылку СМС об азартных играх без предварительного согласия абонента. Материалы дела решено передать для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина в Московское областное УФАС России. Он сообщил, что на его абонентский номер поступают СМС-сообщения с рекламой основанных на риске игр.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Эта норма запрещает распространять рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Она приняла решение передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.