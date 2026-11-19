Актер Гоша Куценко рассказал курьезный случай из своей театральной практики, связанный со спектаклем «Ladies’ Night», в котором он играет уже четверть века. Однажды во время уличного досмотра сотрудники полиции обнаружили в его кармане женские стринги, сообщает super.ru .

О курьезе артист рассказал на премьерном показе сериала «Тайный город». Рассуждая о вещах, которые он ни при каких обстоятельствах не стал бы носить, Куценко неожиданно заявил, что на самом деле регулярно надевает женское нижнее белье. Правда, делает это исключительно во время выступлений в театре.

Как пояснил актер, во время репетиций постановки продюсеры выдали участникам труппы стринги и попросили заранее померить их дома, чтобы на следующий день выйти в них на сцену. Куценко убрал этот предмет гардероба в карман куртки, а вечером вместе с другом отправился прогуляться и оказался возле ночного клуба. Там их остановил полицейский патруль.

К тому времени артист уже прославился благодаря главной роли в фильме «Антикиллер». Один из правоохранителей узнал звезду кино и обрадовался встрече, но от обязательной процедуры досмотра это не избавило.

Увидев в кармане куртки стринги, полицейский спросил, что это за вещь. Куценко попытался заверить, что за этим стоит целая история, и предложил ее рассказать. Однако страж порядка поспешил остановить артиста, отметив, что в разъяснениях нет нужды и ему уже все ясно.

Подводя итог, актер заметил, что за четверть века участия в постановке этот элемент костюма оброс для него собственной историей. Три пары тех самых стрингов, полученных еще в начале работы над ролью, он продолжает использовать на сцене по сей день.

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