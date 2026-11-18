Пожарные 18 ноября к 13:43 ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в деревне Каргашино в Мытищах. Информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о пожаре в деревне Каргашино городского округа Мытищи поступило от очевидца 18 ноября в 11:45 на центральный пункт пожарной связи Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона. Здание находится на Центральной улице, 62.

Прибывшие подразделения установили, что горит производственно-складское здание, предназначенное для производства и хранения пенопласта. К тушению привлекли 38 человек и 13 единиц техники.

К 13:43 открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.