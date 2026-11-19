Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы опросили жителей России, чтобы выяснить, как жители Москвы готовятся к ноябрьским распродажам и Черной пятнице/ Половина опрошенных жителей Москвы планирует участвовать в ноябрьских распродажах и Черной пятнице. Такие данные получили по итогам опроса 10 тыс. жителей России, сообщает пресс-служба компании.

С покупками уже определились 23% респондентов, еще 27% собираются изучить предложения и, возможно, что-то приобрести. Пока не решили, будут ли участвовать в распродажах, 13% опрошенных. Еще 11% скорее не планируют покупки, но могут изменить решение, если найдут подходящее предложение.

Почти треть респондентов — 30% — не готовится к распродажам заранее и совершает покупки спонтанно, если видит привлекательное предложение. Столько же сравнивают цены и условия в разных магазинах и на площадках. Еще 29% просматривают акции и выбирают товары уже во время распродажи. Список покупок или вишлист заранее составляют 17%, а еще 17% специально откладывают деньги к распродажам.

Самой популярной категорией покупок стали одежда и обувь — ее выбрали 37% респондентов. Подарки к Новому году планируют приобретать 27%, электронику и бытовую технику — 26%, товары для дома и интерьера — 20%. Косметику и парфюмерию собираются покупать 18% опрошенных, продукты питания — 12%.

Для 48% респондентов ноябрьские распродажи становятся возможностью заранее приобрести новогодние подарки. Из них 17% покупают таким образом большую часть подарков, а 31% — отдельные вещи при наличии подходящих предложений. Еще 17% пока не приобретали подарки, но планируют присмотреть их во время Черной пятницы.

Средняя сумма запланированных расходов среди тех, кто собирается участвовать в распродажах, составляет 17 957 рублей. Чаще всего респонденты рассчитывают потратить от 5 001 до 10 000 рублей — такой вариант выбрали 19%. Еще 11% планируют уложиться в 3 001–5 000 рублей, а 18% готовы выделить от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет до 3 000 рублей обозначили 7% опрошенных.

О распродажах и скидках из онлайн-рекламы узнают 74% респондентов. Для 22% она является одним из основных источников информации, 20% обращают внимание на такую рекламу, хотя чаще узнают о предложениях из других источников. Еще 32% замечают рекламные предложения время от времени.

Среди онлайн-источников лидируют площадки электронной коммерции: на них обращают внимание 63% респондентов, которые замечают рекламу распродаж. Рекламу на сайтах и в приложениях магазинов и брендов отмечают 30%, в социальных сетях — 25%. В поисковых системах скидки замечают 26% опрошенных, на видеоплатформах — 20%, а в сервисах коротких вертикальных видео — 16%.

«Во время крупных распродаж покупатели активно сравнивают предложения и выбирают товары с учетом своих потребностей и бюджета. Поэтому для бизнеса важно присутствовать на тех площадках, где аудитория ищет товары и изучает доступные варианты. Онлайн-реклама помогает брендам привлекать внимание к ассортименту и акциям, а также доносить информацию о предложениях до потенциальных покупателей в подходящий момент. При этом выбор рекламных каналов позволяет учитывать разные сценарии поведения аудитории — от поиска конкретного товара до спонтанного интереса к скидке», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.