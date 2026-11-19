В Новосибирской области перед судом предстанет 34-летний житель Новосибирского района. Его обвиняют в покушении на убийство малолетней дочери, совершенном с особой жестокостью, об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета .

В отношении мужчины возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование проводило следственное отделение по Дзержинскому району Новосибирска.

По версии следствия, утром 16 сентября 2026 года в селе Верх-Тула мужчина, будучи пьяным, пытался успокоить полуторагодовалую дочь. Плач ребенка после пробуждения его разозлил: отец нанес малышке множественные удары по разным частям тела, а затем несколько раз с силой бросил ее на пол и диван. Девочку экстренно увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Довести задуманное до конца он не смог: вмешалась мать, а соседи агрессора вызвали полицию. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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