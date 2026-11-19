Подводя итоги за пять лет, он отметил последовательное выстраивание работы регионального отделения партии.

«В Подмосковье „Единая Россия“ с каждым избирательным циклом чувствовала себя все более уверенно. Мы постепенно завоевывали политическое большинство. Подмосковное отделение — сегодня самое большое в стране: свыше 72 тысяч членов партии и 66 тысяч сторонников, 2 миллиона актива и более тысячи депутатов всех уровней», — сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что партия имеет большинство во всех советах депутатов, в каждом округе открыты приемные, к работе активно привлекаются лидеры общественного мнения и молодежь.

«За 5 лет свыше двухсот молодых людей в возрасте до 35 лет стали депутатами разных уровней. Сегодня в рядах подмосковной „Молодой Гвардии“ — 12 тысяч активистов. Мы видим, насколько у нас патриотичная молодежь, с правильными ценностями и ориентирами», — сказал Брынцалов.

Также он отметил, что благодаря поддержке президента, правительства и депутатов всех уровней выполняются важные для региона проекты, а Московская область не раз признавалась лучшей по реализации национальных и партийных проектов.

«Первого декабря „Единой России“ исполняется 25 лет. Со многими, кто присутствует в зале, мы вместе начинали партийную работу в регионе. Здесь и те, кто недавно присоединился к нашей команде. Партия объединяет разных людей и разные поколения. Но все они связаны общей идеей — это работа на регион и страну», — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.