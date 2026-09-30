СК предлагает запретить электросамокаты для детей до 16 лет и ввести права

Следственный комитет России предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков и ввести требование о получении прав для управления СИМ. Об этом сообщил старший инспектор управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, сообщает ТАСС .

По словам Асташкина, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Речь идет о распространении статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также об отнесении СИМ к транспортным средствам, для управления которыми требуется специальное право.

Это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные законом требования, включая достижение минимального возраста 16 лет.

«Напомню, в настоящее время допускается использование средств индивидуальной мобильности детьми с семи лет. Не останется препятствий для привлечения водителей СИМ к административной и уголовной ответственности в случае причинения пострадавшим вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения», — отметил Асташкин.

СК России выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Также предлагается запретить езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам.

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