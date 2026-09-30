Эксперт Хрулев объяснил, когда можно вернуть «невозвратный» товар

Бракованный товар из «невозвратного» перечня можно вернуть продавцу. Возврат возможен и при несоответствии заказу, сообщает RT .

На 1 сентября 2026 года в перечень входят лекарства, медтовары, средства гигиены, косметика, парфюмерия, белье, ткани, кабели, бытовая химия, мебельные гарнитуры, драгоценности, транспорт, сложная бытовая техника с гарантией от года, оружие, животные, растения и непериодические издания. Перечень ограничивает обмен исправного непродовольственного товара из магазина, если он не подошел по размеру или фасону.

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев пояснил: интернет-покупку можно вернуть до получения или за семь дней после. Если продавец не предоставил письменные правила возврата, срок составляет три месяца. Вещь должна сохранить вид и свойства; исключение — изделие, изготовленное только для заказчика. От качественного лекарства можно отказаться до оплаты.

При браке покупатель может потребовать возврата денег, замены, ремонта или снижения цены. Хрулев уточнил сроки:

«Обратиться можно в течение гарантийного срока или срока годности, без них — за два года, если причина брака возникла до передачи. Технически сложный товар возвращают в первые 15 дней после передачи, затем — при существенном дефекте, просрочке ремонта либо невозможности пользоваться им свыше 30 дней за год гарантии из-за ремонтов», — рассказал он.

Покупку можно подтвердить без чека. Деньги должны вернуть за десять дней.

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