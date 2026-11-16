В Видном оштрафовали автовладельца за перекрытый проезд пожарным

Собственник автомобиля в Видном получил штраф за парковку, которая затруднила проезд пожарно-спасательных подразделений к месту вызова, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Автомобиль заблокировал внутридворовый проезд в квартале Центральный микрорайона Купелинка. Сотрудники МЧС зафиксировали нарушение: припаркованная машина мешала проезду спецтехники к месту вызова.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу провел доследственную проверку. По ее итогам собственнику автомобиля назначили штраф по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.

Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещает парковку на площадках для пожарной техники. К ним относятся места для разворота и установки машин, забора воды и подачи средств тушения.

Также нельзя загромождать пожарные проезды предметами или высаживать крупногабаритные деревья, если это ограничивает движение спецтехники, доступ пожарных в здания либо уменьшает нормативные размеры проездов и подъездов.

За перекрытие проездов для пожарной техники гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, юридическим лицам — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

«Каждая потерянная минута может стоить чьей-то жизни!» — подчеркнули представители МЧС.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.