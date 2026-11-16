Утром в понедельник, 16 ноября, в Кемерове автобус столкнулся с Toyota Mark II при выезде с остановки. О происшествии рассказал очевидец, сообщает vse42.ru .

Авария произошла на улице 50 лет Октября, на пересечении с Ноградской, недалеко от проспекта Советского. Судя по кадрам с места ДТП, водитель Toyota Mark II выезжал с прилегающей проезжей части. В этот момент на легковушку наехал автобус № 27, отъезжавший от остановки.

«Автобус снес морду Марку», — сказал очевидец.

Удар смял переднюю часть иномарки: у нее отвалился бампер и погнулся капот. У автобуса разбилась фара. О наличии пострадавших свидетель не знает.

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