Истории региональных предпринимателей вошли в спецпроект к 185-летию Сбера

РИАМО и Среднерусский банк Сбера запустили спецпроект « Сберегая Россию ». В рубрике «Сберегая дело» — истории предпринимателей из шести регионов России: все они построили бизнес с нуля, пережили кризисы и не остыли к работе, а расти их делу помогал Сбер. Бонусом к каждой истории — лайфхаки героев: от секретов удачной рыбалки до рецепта домашнего чизкейка.

Истории предпринимателей

В ресторанную сферу Ирина попала случайно: устроилась официантом — и осталась. «Завидное» в Подмосковье появилось в ее жизни 1 января 2014 года: тогда это были лишь небольшой участок земли, озеро и шатер. Начинали с платной рыбалки: зарыбляли озеро и коптили улов, а Ирина готовила на костре — была и поваром, и официантом. Сегодня это загородный клуб: 29 домов, ресторан, банкетные площадки, русская баня, спа-комплекс под управлением искусственного интеллекта, пять гектаров леса и три озера.

Зинаида выросла в Твери в семье врачей и строила карьеру офтальмолога-хирурга в Москве, но любовь к кондитерскому делу изменила ее жизнь. Начав с тортов на заказ, она выучилась во французской школе Lenôtre и в 2017 году открыла в родном городе кафе Bonneville. За девять лет оно стало узнаваемым гастрономическим брендом региона с рестораном, театральными буфетами и собственным кондитерским производством, а команда возрождает исторические рецепты Твери — в том числе знаменитые слойки Вульфа, связанные с именем Пушкина.

У рязанского петушка на палочке история старше, чем кажется: еще в 1829 году местный дворянин Николай Шишков открыл сахарный завод, и леденцы стали народным лакомством. Игорь вернул эту историю городу — в 2017 году он открыл Музей истории рязанского леденца, где при гостях варят сахар и превращают его в янтарных петушков.

Инна в детстве пообещала маме, что не прикоснется к грядкам, но зимой, в ожидании шестого ребенка, ей очень захотелось клубники. В 2019 году семья открыла в Костромской области ферму, где ягода зреет круглый год: клубника растет в теплицах на подвесах. За пять лет на ферме побывали больше 50 тысяч гостей.

В 2015 году Ильсина открыла в Иванове швейный цех, не имея никакого опыта в производстве. Два года компания работала под чужими марками, а в 2017-м у производства появилось имя — ROYAL TEXTIL. После выхода на Wildberries в 2019-м продажи пошли вверх, и в 2022 году с помощью Сбера компания переехала в собственное помещение.

Юрий и Елена с двумя сыновьями в 2005 году взялись за недостроенное подсобное хозяйство в деревне Ананьино под Ярославлем. Так появилось «Лазаревское». Сегодня здесь весна круглый год: в теплицах на 2,3 гектара растут тюльпаны, лилии и хризантемы — больше трех миллионов цветов в год. Цветы «Лазаревского» знают от Подмосковья до Архангельска и Коми.

Полные истории и лайфхаки героев — в спецпроекте РИАМО и Сбера.