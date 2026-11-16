Жители Подмосковья с начала года направили через региональный портал госуслуг более 62 тыс. заявлений на бесплатные санаторно-курортные путевки. Искусственный интеллект помогает проверять приложенные документы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Федеральные и региональные льготники имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Путевки в российские санатории предоставляют по медицинским показаниям, в порядке очереди и не чаще одного раза в год.

Перед подачей заявления необходимо встать на учет на получение бесплатной путевки. Для этого нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить справку по форме 070/у. Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

В онлайн-форму внедрен искусственный интеллект, который мгновенно проверяет прикрепленные документы. Если система обнаружит ошибку, она сообщит об этом заявителю и предложит сразу загрузить новый файл.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. В рамках услуги также можно проверить очередь на получение путевки и обновить медицинскую справку.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.