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Стас Ярушин встретится со школьниками в Кемерове 19 ноября

Актер и шоумен Стас Ярушин пообщается с учениками кемеровского лицея № 62. Встреча начнется 19 ноября, в четверг, в 13:00, сообщает vse42.ru .

Визит знаменитости станет наградой для лицеистов: их литературный клуб вошел в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта «Чтецкие программы». Проект знакомит школьников с художественной литературой и популяризирует чтение.

«Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта „Чтецкие программы“, который реализует Российское общество „Знание“ совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина», — сообщило региональное представительство Российского общества «Знание» в Сибирском федеральном округе.

Общение пройдет в формате открытого диалога. Ярушин, лектор общества «Знание», расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как помогали и чем вдохновляли. Также актер поделится секретами выразительного чтения.

Зрители знают Стаса Ярушина прежде всего по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и продолжениях франшизы.

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