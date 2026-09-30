Диетолог Лушникова назвала гречку самым питательным гарниром

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова объяснила, что гречка богата клетчаткой, растительным белком, витаминами группы B и минералами. Картофель содержит калий и около 75 ккал на 100 г. Его лучше варить в мундире или запекать, а жареный картофель и фри есть реже.

Макароны из твердых сортов пшеницы содержат больше белка и клетчатки, чем изделия из мягких сортов, а их углеводы усваиваются медленнее. При этом отказываться от обычных макарон не нужно. Здоровым людям также не требуется исключать глютен: безглютеновая диета необходима при определенных заболеваниях, в том числе целиакии.

Бурый рис сохраняет оболочку и зародыш зерна, поэтому в нем больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. Однако в его оболочке может накапливаться больше неорганического мышьяка. Детям врач посоветовала чередовать оба вида риса. Среди других гарниров булгур богаче клетчаткой, чем обычный кускус.

При охлаждении картофеля, риса и макарон в них образуется резистентный крахмал, который может благоприятно влиять на пищеварение и уровень сахара в крови. Лушникова подчеркнула, что это лишь вспомогательный способ контроля сахара. Для разнообразного рациона она предложила чередовать крупы, макароны и картофель в течение недели.

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