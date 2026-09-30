Эксперт Бондарь рассказал, как взыскать с шумных соседей компенсацию

Бондарь посоветовал сначала поговорить с соседями. Если это не помогло, можно обратиться в управляющую компанию, в том числе через приложение «Госуслуги.Дом». Эксперт рекомендовал записывать даты, время и характер шума, а при нарушении тишины после 23 часов — вызывать полицию и подавать заявление участковому. Копию заявления с отметкой о приеме стоит сохранить; рассмотреть его должны в течение 30 дней.

«За шум может быть ответственность. На федеральном уровне это статья 6.4 КоАП России. Конкретные штрафы за тишину часто устанавливают регионы. В Москве, к примеру, работает статья 3.13 КоАП Москвы. Для граждан штраф там может быть от 1 до 2 тыс. рублей. В других регионах суммы обычно от 1 до 3 тыс. рублей, а при повторных случаях могут расти», — рассказал Бондарь.

Если полиция бездействует, эксперт посоветовал обратиться в прокуратуру, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Еще один вариант — иск о компенсации морального вреда по статьям 151 и 1099 Гражданского кодекса России. Бондарь привел примеры судебных решений о выплатах в 20 тыс. и 50 тыс. рублей.

Для суда пригодятся записи шума, сведения о вызовах полиции, показания соседей и медицинские документы, если шум навредил здоровью. Бондарь также посоветовал объединиться с другими жильцами, которым мешает шум.

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