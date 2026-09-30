Новый медицинский центр откроют 2 октября в Домодедове

2 октября в 12:00 в Домодедове состоится открытие третьего Центра семейной медицины и реабилитации «Лайтмед». Первые два уже работают в Мытищах и Одинцове.

В центрах обслуживают семьи, помогают восстанавливаться, оказывают полный спектр лабораторных исследований, проводят УЗИ-диагностику, реабилитацию для взрослых и детей с различными заболеваниями.

Здесь работают врачи разных специальностей. Медицинскую помощь и диагностику жители Домодедова смогут получить в одном месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах (поликлиник — ред.) размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

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