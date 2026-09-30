Психолог Марина Андрущенко объяснила, почему мошенники могут обмануть даже осторожного человека и как не поддаться давлению, сообщает «Поясним за Тагил» .

Мошенники представляются сотрудниками банка, полиции или госслужб, иногда — знакомыми. Они сообщают о срочной проблеме и требуют назвать код или перевести деньги. По словам Андрущенко, тревога мешает человеку проверить информацию: он сосредоточен на угрозе и хочет быстрее ее устранить.

«Знание распространенных схем не гарантирует защиты. В неожиданной ситуации эмоции срабатывают быстрее, чем рациональный анализ, поэтому от обмана не застрахованы даже те, кто о таких схемах слышал», — пояснила эксперт.

Андрущенко посоветовала делать паузу и прекращать разговор, если собеседник требует немедленного решения. Затем стоит самостоятельно позвонить в организацию или знакомому по известному номеру. Контакты, которые продиктовал или прислал звонящий, использовать нельзя.

Эксперт также посоветовала проверять сообщения о проблемах со счетом, документами или родственниками. Перед любым решением полезно спросить себя, действительно ли нужно спешить и можно ли подтвердить слова собеседника независимо.

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