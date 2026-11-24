В Ленинском округе подготовили все зоны отдыха к зиме

Зоны отдыха Ленинского округа полностью готовы к зимнему сезону, а коммунальные службы — к уборке территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Готовность парков к зиме и благоустройство общественных территорий обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что муниципалитет подготовился к зимнему сезону и продолжает четыре крупных проекта благоустройства.

В ближайшее время откроются первый этап обновленного Тимоховского парка и вторая часть сквера «Сосенки». Благоустройство Коробовского лесопарка и Советской площади планируют завершить в 2027 году.

К приему гостей зимой готовы Центральный, Тимоховский и Расторгуевский парки, лесопарки «Апаринки» и «Высота», а также набережная реки Купелинки.

Ежедневно в парках работают 25 специалистов и девять единиц техники. При сильных снегопадах на уборку при необходимости выйдут более 80 человек и свыше 17 единиц техники. Для борьбы с гололедом используют только гранитную крошку — без химических реагентов, чтобы сохранить зеленые насаждения.

На территориях завершают праздничное оформление в едином стиле «Зима в Подмосковье». Во всех зонах отдыха уже установили новогодние ели. В лесопарках «Апаринки» и «Высота» зимой будут действовать лыжные трассы протяженностью 3,3 и 2,3 километра соответственно.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.