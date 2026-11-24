Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» открыл набор участников в медиачеллендж «Вызов принят». Начинающие авторы из Московской области смогут перенимать опыт у блогеров-миллионников: снимать видео, осваивать новые форматы и находить собственный голос в соцсетях. Участников ждут творческие испытания, эфиры с популярными авторами и призы за лучшие работы. Участие доступно до 15 декабря на цифровой платформе , сообщила пресс-служба платформы.

Как отмечают организаторы, медиачеллендж делает опыт профессионалов доступным для ребят независимо от места жительства и количества подписчиков.

«За шесть лет „ТопБЛОГ“ объединил более 350 тысяч участников. При этом более 70% зарегистрировавшихся — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Для нас это свидетельство того, что молодые люди хотят активно участвовать в медиажизни страны. Задача „Вызов принят“ — помочь им почувствовать ценность собственного взгляда и увидеть, что интересная история может быть совсем рядом. Мы хотим, чтобы ребята смелее обращались к темам, в которых могут сказать свое слово: открывали другим родные города, знакомили с талантливыми земляками, рассказывали о традициях своих семей. Именно из таких историй складывается родной контент, который помогает лучше узнавать Россию и гордиться ею», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурсная программа открыта для всех желающих в возрасте до 35 лет. Каждые три дня блогеры публикуют новое творческое испытание: снять и смонтировать короткое видео, создать фотографию, написать пост или по-своему переосмыслить популярный тренд. За каждым заданием стоит конкретный навык: найти идею, подобрать выразительный кадр, придумать заголовок, удержать внимание зрителя. Присоединиться к челленджу можно в любой момент.

В каждом творческом испытании организаторы определяют трех победителей — они получат фирменный мерч и другие подарки для создателей контента. Пользователи старше 35 лет могут смотреть эфиры и выполнять задания вне конкурса. Для всех возрастов есть отдельная активность: три участника, пригласившие больше всего людей по персональным реферальным ссылкам, получат специальные призы.

Практическую программу дополняют эфиры с блогерами-миллионниками о создании контента и развитии соцсетей. Новые приемы можно сразу проверять в собственных работах, пробовать разные способы подачи и искать темы, в которых раскрывается индивидуальность.

Чтобы принять вызов, необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе «Россия — страна возможностей» и заполнить короткую анкету. После этого откроется ссылка на канал челленджа в мессенджере MAX.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».