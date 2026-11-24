Школьникам в Наро-Фоминске рассказали о зимних играх на Руси

Ученики начальных классов школы № 9 посетили программу «Зимние забавы и игры на Руси» 24 ноября в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске. Дети познакомились с народными традициями и узнали, как выглядели первые лыжи и коньки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске 24 ноября прошла программа «Зимние забавы и игры на Руси» для учеников начальных классов школы № 9. Ребята узнали, как в старину проводили зимние дни и какие игры любили.

С народными традициями школьников познакомила Людмила Гриценко. Ведущая вышла к детям в народном костюме, рассказала о зимних забавах на Руси и предложила разгадать зимние загадки.

Для школьников выступили Кристина Ларионова и Яна Рожнова из студии вокала Александры Шевелевой, солистка вокально-эстрадной студии «Женский каприз» под руководством Ирины Кормас Мила Герявенко и автор-исполнитель Екатерина Суховерхая.

Программа завершилась «Песенкой о медведях», знакомой по первым словам «Где-то на белом свете…». Под эту песню ребята все вместе обнялись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.