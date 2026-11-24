Пешеходную дорожку в районе Мособлгаза в Дмитрове планируют открыть для жителей к 27 ноября. Работы проводят по обращениям горожан в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков и депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Ряховский проверили обустройство дорожки в районе Мособлгаза. На участке площадью около 390 кв. м создают пешеходный маршрут шириной два метра.

Проект предусматривает подготовку надежного основания, укладку асфальта и установку бордюров. Такое покрытие позволит качественно очищать дорожку зимой. После общения с жителями также решили установить несколько опор освещения для безопасного передвижения в темное время суток.

«Программа «Народные тропы» реализуется, прежде всего, на тех участках, которые сами жители определяют как необходимые для обустройства пешеходных маршрутов. Это уже сложившиеся пути, которыми люди ежедневно пользуются, чтобы добраться до социально значимых объектов, остановок общественного транспорта и жилых кварталов», — отметил Юрий Головков.

Он добавил, что участок возле Мособлгаза находится в оживленной части города, поэтому дорожка важна для многих жителей.

«Я ежедневно хожу по этому маршруту на работу и тренировки, поэтому его обновление для меня особенно важно. Здорово, что этот участок вошел в Народную программу», — поделилась жительница округа Наталья Лихачева.

Работы идут по графику, несмотря на дождь и неблагоприятную погоду. Асфальт планируют уложить в ближайшие дни, чтобы к 27 ноября жители смогли пользоваться дорожкой.

«Партия «Единая Россия» последовательно поддерживает инициативы жителей и добивается их реализации», — подчеркнул Дмитрий Ряховский.

В 2026 году в Дмитровском округе обустраивают 17 пешеходных маршрутов в рамках Народной программы «Единой России». На девяти участках работы завершены, еще на пяти их планируют закончить в ближайшие дни.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.