сегодня в 15:38

В Богородском округе «Вымпел» выиграл турнир по хоккею с мячом

Команда «Вымпел» из Королева стала победителем «Кубка открытия» по хоккею с мячом, который прошел в минувшие выходные в поселке Обухово Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир «Кубок открытия» состоялся на ледовой арене спорткомплекса в Обухово. Соревнования собрали команды из разных регионов России и стали этапом подготовки к новому сезону, позволив клубам проверить составы перед официальными матчами.

Первое место занял «Вымпел» из Королева, показавший стабильную игру на протяжении турнира. Серебро завоевала московская команда «Фили», бронзу — ХК «Легенда» из Обухово. Четвертое место занял «Краснодар».

В церемонии награждения участвовали абсолютный чемпион мира по армрестлингу Денис Иванович Цыпленков и мастер спорта, двукратный чемпион России по хоккею с мячом Андрей Анатольевич Кислов.

Организаторы отметили высокий уровень проведения соревнований и поблагодарили команды за участие, а болельщиков — за поддержку. Турнир стал площадкой для обмена опытом и популяризации хоккея с мячом.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.