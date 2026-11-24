Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, оправдался за сцену на концерте в Кремле, где он встал на колени перед гитаристом и пытался лизнуть гитару. Артист заявил, что это был «рок блок», сообщают «Осторожно, новости» .

22 ноября на сцене Кремля состоялся юбилейный концерт SHAMAN «35 / Лучшее». В Сети завирусился ролик, на котором исполнитель становится на колени перед гитаристом, исполняющим соло, и имитирует движение языком и губами. Многие раскритиковали такое поведение на главной сцене страны.

Подписчики спросили у певца, как проходит его вечер после концерта. Тот ответил, что пребывает в шоке от «узколобости и тупизны хейтеров». Дронов полгода готовил программу, она очень личная и многогранная.

«Но они, как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта, и тупо разгоняют это в своих пабликах, не понимают, что это был рок блок, а самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли!» — заявил SHAMAN.

По его словам, хейтеры считают, что он уже пять лет поет только патриотические песни, но это не так. Он хочет быть убедительным во всех музыкальных жанрах.

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