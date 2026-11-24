Юные хоккеисты из шести городов приняли участие в двухдневном турнире к 80-летию отечественного хоккея в Сергиевом Посаде. Победу одержала команда «Волна» из Калязина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

20 ноября в ледовом спорткомплексе «Сергиев Посад» имени С. В. Федорова прошел турнир для начинающих хоккеистов 2018–2019 годов рождения. В течение двух дней за победу боролись шесть команд из Лобни, Дмитрова, Ногинска, Орехово-Зуева, Сергиева Посада и Калязина Тверской области.

Каждая команда провела по пять встреч. Мальчики и девочки продемонстрировали командный дух, умение выстраивать оборону и проводить результативные атаки. Первое место заняла «Волна» из Калязина, второе — «Дмитров», бронзу завоевали хозяева турнира — команда «Луч».

Депутаты во главе с председателем окружного совета депутатов Ритой Тихомировой поздравили участников и вручили им первые в жизни медали и кубки. Юные спортсмены также получили небольшие подарки.

«Мы все с детства помним фразу: «Трус не играет в хоккей»», — отметила председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Организаторы поблагодарили всех, кто поддерживает детский спорт. Александр Аббакумовский отметил вклад российских производителей хоккейной экипировки из Омской и Воронежской областей, а также местных компаний, которые помогли провести турнир и предоставили подарки и призы.

«Хотел выразить благодарность компаниям, российским производителям хоккейной экипировки за предоставленные подарки для самых маленьких детей», — сказал организатор турнира Александр Аббакумовский.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.