Двух высокопоставленных чиновников Мурманской области доставили в Москву
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Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова после следственных мероприятий доставили в Москву, сообщает РЕН ТВ.
Ранее силовики нагрянули в здание правительства Мурманской области. Журналисты публиковали кадры, как правоохранители выходят оттуда вместе с другими людьми.
Следственные действия также провели в мурманской и московской квартирах задержанного губернатора Андрея Чибиса. Самого его доставили в столицу для дачи показаний.
По предварительным данным, расследование ведется в отношении группы лиц в рамках хищения из бюджета более 39 млн рублей, растраты выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск бюджетных средств в сумме свыше 1 млрд рублей, а также совершения незаконных валютных операций.
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