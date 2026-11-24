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Двух высокопоставленных чиновников Мурманской области доставили в Москву

Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова после следственных мероприятий доставили в Москву, сообщает РЕН ТВ .

Ранее силовики нагрянули в здание правительства Мурманской области. Журналисты публиковали кадры, как правоохранители выходят оттуда вместе с другими людьми.

Следственные действия также провели в мурманской и московской квартирах задержанного губернатора Андрея Чибиса. Самого его доставили в столицу для дачи показаний.

По предварительным данным, расследование ведется в отношении группы лиц в рамках хищения из бюджета более 39 млн рублей, растраты выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск бюджетных средств в сумме свыше 1 млрд рублей, а также совершения незаконных валютных операций.

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