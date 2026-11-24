Будущие агрономы из Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова познакомились с работой Федерального научного центра овощеводства в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сотрудники Федерального научного центра овощеводства рассказали студентам об основных направлениях работы учреждения — от создания устойчивых гибридов до контроля за семеноводческими посевами.

На селекционных участках и в лабораториях учащиеся познакомились с методами оценки исходного материала. Ученые показали, как проверяют устойчивость сортов к заболеваниям и какие подходы используют в современной селекции. Студенты задали вопросы о новых технологиях и пути научных разработок до внедрения в сельскохозяйственных предприятиях.

Отдельную часть экскурсии посвятили семеноводству. Будущие агрономы увидели работу цеха по доработке семян, где проводят очистку, сортировку и подготовку репродукционного материала.

В музее овощеводства учащиеся узнали историю учреждения — от Грибовской овощной селекционной опытной станции до современного Федерального научного центра овощеводства. Экспозиция помогла им увидеть многолетний труд нескольких поколений ученых, который стоит за созданием новых сортов.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что выездные занятия помогают студентам профильных колледжей понять, как устроена современная аграрная наука и как селекционные исследования связаны с работой сельскохозяйственных предприятий.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.