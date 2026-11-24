Выставка «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны» откроется 17 декабря в музее «Новый Иерусалим» в Истре и продлится до 30 мая 2027 года. Крупнейший проект в истории музея объединит около 200 экспонатов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция охватит художественные явления более 30 регионов России. Произведения предоставят 38 музеев из 26 регионов, включая Русский музей, «Петергоф» и «Павловск». Среди авторов — Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Тыко Вылка, Наталия Гончарова, Василий Кандинский, Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Валентин Серов, Василий Суриков и Кузьма Петров-Водкин.

Проект продолжит «Азбуку шедевра» 2021–2022 годов, которую посетили более 100 тыс. человек. Кураторы Елена Папченко и Ксения Новохатько посвятили новую выставку влиянию природной и культурной среды на творчество. Ее география — от Астрахани до Владивостока, от Новой Земли до Дагестана.

Экспозицию разделят на 33 раздела по числу букв русского алфавита. На площади более 2000 кв. м открытые пространства будут чередоваться с камерными зонами, звуковыми и сценографическими инсталляциями. Архитектуру разработала Василиса Семенова на основе концепции Андрея Вовка для первой выставки.

Для посетителей подготовят сборные и индивидуальные экскурсии, аудиогид, занятия и семейные мастер-классы. В программу войдут интерактивный «Арт-навигатор», арт-медиация «Терра инкогнита: искусство как внутренний компас», лекции «Диалог с архаикой: от европейского примитивизма к локальным традициям» и «Амазонка и грация: две судьбы русского искусства».

Музыкальная программа объединит фольклор народов мира и России и выступления исполнителей из российских регионов. Также планируют выпустить сувениры и альбом с перечнем исследований и дополнительной литературы по разделам выставки. Билеты доступны на сайте музея.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.