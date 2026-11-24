Команды Солнечногорска победили соперников из Пушкинского округа в двух возрастных категориях на первенстве Московской области по футзалу. Встречи прошли 22 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Солнечногорские футболисты провели вторую игру сезона 2026–2027 первенства Московской области среди юношеских команд. Спортсмены 2009–2010 годов рождения обыграли соперников из Пушкинского округа со счетом 14:2, а команда 2011–2012 годов рождения победила со счетом 6:0.

Для старших игроков сезон станет выпускным. В зависимости от итогового места им могут присвоить разряды по футзалу и футболу. Это даст дополнительное преимущество при поступлении в спортивные и педагогические вузы.

«Такие соревнования помогают юным спортсменам расти, набираться опыта и двигаться к новым достижениям. Желаю командам уверенной игры и успехов в следующем матче», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующая игра первенства состоится 28 ноября в Солнечногорске. Команды 2013 и 2014 годов рождения встретятся со спортсменами из Мытищ.

Новости округа доступны в канале «Солнечногорск. Главное» в МАКС, а также в канале главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.