В Павлово-Посадском округе обсудили подготовку к снегопадам и работу ЖКХ

Коммунальные и дорожные службы готовятся к усиленному режиму работы из-за прогноза снегопадов. Им предстоит своевременно убирать снег, расчищать проезды и тротуары, обрабатывать территории противогололедными материалами.

На дорогах выявили 49 участков с ямами: 33 отремонтировали, 16 остаются в работе. Также заменили 10 дорожных знаков и провели профилирование дорог в деревнях Васютино и Алферово (микрорайон Луговой).

С начала года выдали 412 аварийных ордеров на земляные работы. Число незакрытых ордеров выросло, выявлены нарушения качества восстановления дорожных покрытий. Руководителям поручили усилить работу с ресурсоснабжающими организациями, контроль закрытия ордеров и устранения недостатков.

С 19 октября по 1 ноября зафиксировали 46 отключений тепло- и горячего водоснабжения, преимущественно из-за локальных ремонтов. Все нарушения устранили. В микрорайоне Рахманово, где перебои возникали неоднократно за последние два месяца, прочистили теплообменники на ЦТП-1 и проверили элеваторные узлы в многоквартирных домах. Ситуация остается на контроле.

Участники также обсудили проект «Единая школьная лига», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В сезоне 2026–2027 годов округ представляют девять команд — около 500 спортсменов. Уже состоялось порядка 300 игр. В программу добавили настольный теннис. Муниципальный этап продлится до марта, затем сильнейшие команды выступят на региональном уровне.

Криворучко поручил обеспечить готовность коммунальной инфраструктуры к зиме, качественное содержание общественных территорий и оперативную обработку обращений жителей.

Администрация попросила автомобилистов не мешать уборке снега парковкой вдоль дорог и во дворах. Сообщения о снеге, наледи и проблемах ЖКХ принимают на горячей линии главы округа: 2-99-03.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.