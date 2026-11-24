Семь проектов Московской области стали лауреатами XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2026. Финал прошел 19–21 ноября в Ярославле, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы Russian Event Awards — 2026 получили 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 294 проекта из 51 региона двух стран. Семь проектов Подмосковья стали лауреатами премии.

Специальный диплом «За самый динамично развивающийся проект в области молодежного туризма» получил гала-концерт II фестиваля Московской области «Область танцевальных культур» в Королеве.

Фестиваль «Заветы Сергия Радонежского» в Сергиевом Посаде занял первое место в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие».

В номинации «Лучший парк — центр туризма города» Гран-при присудили гала-концерту II фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» в Коломне. Первое место заняли театрализованные ледовые спектакли в парках и общественных пространствах Подмосковья, второе — дендропарк музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Дмитрове.

Ландшафтное театрализованное представление «Зарайчанка» в Зарайске заняло третье место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Полный список победителей и лауреатов опубликован на сайте премии.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.