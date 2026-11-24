Гороскопы и предсказания на 2027 год

Время терпения и роста: большой гороскоп для Тельца на 2027 год

В материале РИАМО — о том, как Тельцы проведут 2027 год.

Общий гороскоп для Тельца на 2027 год

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Сатурн и Нептун в Овне: что ждет Тельцов в начале 2027 года

Начало года проходит под знаком Сатурна и Нептуна в Овне, то есть в знаке, который предшествует вашему. Астрологи связывают это с периодом уединения, завершения старых дел и работы над собой. Вы можете чувствовать усталость и потребность спрятаться от суеты. Нептун добавляет интуиции, но и тумана, поэтому любые мечты стоит проверять практикой.

Юпитер во Льве до 26 июля: семейные вопросы и финансовые споры

До 26 июля Юпитер идет по Льву и находится в напряженном аспекте к вашему знаку. Он обостряет вопросы дома, семьи и недвижимости, а заодно приносит споры о границах и деньгах.

Оппозиция Юпитера и Плутона: карьера потребует от Тельцов компромиссов

В первой половине года Юпитер в оппозиции к Плутону в Водолее усиливает напряжение между личными амбициями и интересами коллектива. Плутон в Водолее давит на сферу карьеры. Придется отстаивать позицию без упрямства, которым славится ваш знак.

Юпитер в Деве с 26 июля: когда Тельцам улыбнется удача

26 июля Юпитер входит в Деву и остается там до декабря. Это гармоничный трин с вашим знаком: удачные возможности, рост доходов, поддержка близких. Вторая половина года станет временем, когда посеянное начнет приносить плоды.

Уран и Плутон в 2027 году: откуда могут прийти новые возможности

Гармоничный трин Урана в Близнецах и Плутона в Водолее связан со скачком в сфере ИИ, коммуникаций и технологий. Уран идет по вашей сфере финансов, поэтому деньги могут приходить неожиданно, через нестандартные идеи и онлайн-проекты.

Ретроградные планеты: даты и периоды осторожности для Тельца в 2027 году

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Меркурий отступает с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября. Марс идет назад с 11 января по 2 апреля, Юпитер отступает до 13 апреля, Плутон с мая по октябрь, Нептун с 9 июля по 15 декабря, Сатурн с июля до конца года, Уран с 15 сентября. Венера же все время движется прямо, и это одно из главных преимуществ вашего года.

Любовный гороскоп для Тельца на 2027 год

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ваша покровительница Венера весь 2027 год проходит без ретроградных петель и меняет знак примерно каждые три–четыре недели. Это значит, что в чувствах у вас больше стабильности и меньше драм, чем у других знаков.

Ретроградный Марс до начала апреля делает всех раздражительными, поэтому не принимайте окончательных решений о разрыве или переезде в эти недели. Ретроградный Меркурий поднимает из прошлого старые отношения, и это шанс закрыть гештальт.

Гороскоп для одиноких Тельцов: когда ждать новых знакомств

Встретить кого-то можно в любое время года, но самое удачное время приходится на вторую половину года, когда Юпитер в Деве благоприятствует любви и творческой самореализации. Осенью свободным Тельцам стоит присмотреться к людям из привычного круга: друзьям, коллегам, знакомым знакомых.

Гороскоп для Тельцов в отношениях: упрямство как главный источник ссор

В первой половине года Юпитер во Льве обостряет вопросы быта, жилья и распределения обязанностей. Тельцы упрямы, и именно упрямство может стать главным источником конфликтов. Попробуйте услышать партнера и не воспринимайте критику как личную атаку. Осенью отношения становятся теплее и надежнее. Семейным парам подойдет время для совместных планов: ремонт, покупка жилья, ребенок.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2027 год

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Сатурн и Нептун в соседнем знаке означают, что организму нужен покой. Переутомление, проблемы со сном и тревожность могут проявиться в первую очередь. Не игнорируйте усталость и не тяните с визитом к врачу, если что-то беспокоит.

Юпитер во Льве может провоцировать тягу к излишествам, а вы и так любите вкусно поесть. Лучше не сидеть на жестких диетах, а постепенно налаживать привычки.

После 26 июля, когда Юпитер уходит в Деву, самочувствие улучшается, возвращается энергия и желание заботиться о теле. Это хорошее время для старта новых привычек: йоги, плавания, правильного питания.

Нептун может повышать чувствительность к стрессу. Цифровой детокс, время на природе и творчество помогут восстановиться.

Финансовый гороскоп Тельца на 2027 год

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Уран в Близнецах (в вашей сфере денег) делает доходы нестабильными: возможны неожиданные поступления, но и внезапные траты. Не стоит строить жизнь на непредсказуемых источниках. Лучше создать финансовую подушку и вести бюджет.

Что делать Тельцам с деньгами в первой половине года

Это время подойдет для накопления и аккуратной работы с долгами. Крупные покупки в периоды ретроградного Меркурия лучше отложить, а договоры перепроверить. Нептун добавляет иллюзий, поэтому избегайте сомнительных схем с быстрой прибылью.

Что делать с финансами во второй половине года

Когда Юпитер переходит в Деву, финансовая картина улучшается. Возможны повышение, рост дохода, успешные инвестиции в недвижимость и обучение. Тельцы по натуре осторожны, и это помогает не потерять голову. Осень особенно подходит для переговоров о зарплате и запуска побочного проекта.

Что рекомендуется делать Тельцам в 2027 году

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Отдыхать и замедляться в начале года. Первые месяцы подходят для уединения и завершения старых дел.

Копить финансовую подушку. Пока Уран делает доходы непредсказуемыми, запас пригодится.

Вести бюджет и закрывать долги. Спокойная работа с цифрами в первой половине года окупится осенью.

Перепроверять документы в ретроградные периоды. Особенно с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября.

Пользоваться возможностями после 26 июля. Юпитер в Деве открывает двери в работе, любви и творчестве.

Искать компромиссы дома и на работе. Умение слышать других снимет напряжение Юпитера и Плутона.

Осваивать новое. Уран и Плутон благоприятствуют онлайн-обучению и цифровым навыкам.

Заботиться о теле. Режим сна, умеренное питание и прогулки сохранят силы на весь год.

Проводить ревизию в октябре. Пересмотрите цели, бюджет и здоровье, чтобы войти в конец года с ясной головой.

Присматриваться к людям из привычного круга. Осенью отношения могут вырасти из дружбы или рабочих связей.

Чего стоит избегать Тельцам в 2027 году

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