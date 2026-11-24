Время терпения и роста: большой гороскоп для Тельца на 2027 год
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
В материале РИАМО — о том, как Тельцы проведут 2027 год.
Общий гороскоп для Тельца на 2027 год
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Сатурн и Нептун в Овне: что ждет Тельцов в начале 2027 года
Начало года проходит под знаком Сатурна и Нептуна в Овне, то есть в знаке, который предшествует вашему. Астрологи связывают это с периодом уединения, завершения старых дел и работы над собой. Вы можете чувствовать усталость и потребность спрятаться от суеты. Нептун добавляет интуиции, но и тумана, поэтому любые мечты стоит проверять практикой.
Юпитер во Льве до 26 июля: семейные вопросы и финансовые споры
До 26 июля Юпитер идет по Льву и находится в напряженном аспекте к вашему знаку. Он обостряет вопросы дома, семьи и недвижимости, а заодно приносит споры о границах и деньгах.
Оппозиция Юпитера и Плутона: карьера потребует от Тельцов компромиссов
В первой половине года Юпитер в оппозиции к Плутону в Водолее усиливает напряжение между личными амбициями и интересами коллектива. Плутон в Водолее давит на сферу карьеры. Придется отстаивать позицию без упрямства, которым славится ваш знак.
Юпитер в Деве с 26 июля: когда Тельцам улыбнется удача
26 июля Юпитер входит в Деву и остается там до декабря. Это гармоничный трин с вашим знаком: удачные возможности, рост доходов, поддержка близких. Вторая половина года станет временем, когда посеянное начнет приносить плоды.
Уран и Плутон в 2027 году: откуда могут прийти новые возможности
Гармоничный трин Урана в Близнецах и Плутона в Водолее связан со скачком в сфере ИИ, коммуникаций и технологий. Уран идет по вашей сфере финансов, поэтому деньги могут приходить неожиданно, через нестандартные идеи и онлайн-проекты.
Ретроградные планеты: даты и периоды осторожности для Тельца в 2027 году
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Меркурий отступает с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября. Марс идет назад с 11 января по 2 апреля, Юпитер отступает до 13 апреля, Плутон с мая по октябрь, Нептун с 9 июля по 15 декабря, Сатурн с июля до конца года, Уран с 15 сентября. Венера же все время движется прямо, и это одно из главных преимуществ вашего года.
Любовный гороскоп для Тельца на 2027 год
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Ваша покровительница Венера весь 2027 год проходит без ретроградных петель и меняет знак примерно каждые три–четыре недели. Это значит, что в чувствах у вас больше стабильности и меньше драм, чем у других знаков.
Ретроградный Марс до начала апреля делает всех раздражительными, поэтому не принимайте окончательных решений о разрыве или переезде в эти недели. Ретроградный Меркурий поднимает из прошлого старые отношения, и это шанс закрыть гештальт.
Гороскоп для одиноких Тельцов: когда ждать новых знакомств
Встретить кого-то можно в любое время года, но самое удачное время приходится на вторую половину года, когда Юпитер в Деве благоприятствует любви и творческой самореализации. Осенью свободным Тельцам стоит присмотреться к людям из привычного круга: друзьям, коллегам, знакомым знакомых.
Гороскоп для Тельцов в отношениях: упрямство как главный источник ссор
В первой половине года Юпитер во Льве обостряет вопросы быта, жилья и распределения обязанностей. Тельцы упрямы, и именно упрямство может стать главным источником конфликтов. Попробуйте услышать партнера и не воспринимайте критику как личную атаку. Осенью отношения становятся теплее и надежнее. Семейным парам подойдет время для совместных планов: ремонт, покупка жилья, ребенок.
Гороскоп здоровья для Тельцов на 2027 год
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
Сатурн и Нептун в соседнем знаке означают, что организму нужен покой. Переутомление, проблемы со сном и тревожность могут проявиться в первую очередь. Не игнорируйте усталость и не тяните с визитом к врачу, если что-то беспокоит.
Юпитер во Льве может провоцировать тягу к излишествам, а вы и так любите вкусно поесть. Лучше не сидеть на жестких диетах, а постепенно налаживать привычки.
После 26 июля, когда Юпитер уходит в Деву, самочувствие улучшается, возвращается энергия и желание заботиться о теле. Это хорошее время для старта новых привычек: йоги, плавания, правильного питания.
Нептун может повышать чувствительность к стрессу. Цифровой детокс, время на природе и творчество помогут восстановиться.
Финансовый гороскоп Тельца на 2027 год
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Уран в Близнецах (в вашей сфере денег) делает доходы нестабильными: возможны неожиданные поступления, но и внезапные траты. Не стоит строить жизнь на непредсказуемых источниках. Лучше создать финансовую подушку и вести бюджет.
Что делать Тельцам с деньгами в первой половине года
Это время подойдет для накопления и аккуратной работы с долгами. Крупные покупки в периоды ретроградного Меркурия лучше отложить, а договоры перепроверить. Нептун добавляет иллюзий, поэтому избегайте сомнительных схем с быстрой прибылью.
Что делать с финансами во второй половине года
Когда Юпитер переходит в Деву, финансовая картина улучшается. Возможны повышение, рост дохода, успешные инвестиции в недвижимость и обучение. Тельцы по натуре осторожны, и это помогает не потерять голову. Осень особенно подходит для переговоров о зарплате и запуска побочного проекта.
Что рекомендуется делать Тельцам в 2027 году
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
- Отдыхать и замедляться в начале года. Первые месяцы подходят для уединения и завершения старых дел.
- Копить финансовую подушку. Пока Уран делает доходы непредсказуемыми, запас пригодится.
- Вести бюджет и закрывать долги. Спокойная работа с цифрами в первой половине года окупится осенью.
- Перепроверять документы в ретроградные периоды. Особенно с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября.
- Пользоваться возможностями после 26 июля. Юпитер в Деве открывает двери в работе, любви и творчестве.
- Искать компромиссы дома и на работе. Умение слышать других снимет напряжение Юпитера и Плутона.
- Осваивать новое. Уран и Плутон благоприятствуют онлайн-обучению и цифровым навыкам.
- Заботиться о теле. Режим сна, умеренное питание и прогулки сохранят силы на весь год.
- Проводить ревизию в октябре. Пересмотрите цели, бюджет и здоровье, чтобы войти в конец года с ясной головой.
- Присматриваться к людям из привычного круга. Осенью отношения могут вырасти из дружбы или рабочих связей.
Чего стоит избегать Тельцам в 2027 году
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- Нельзя торопиться и рваться вперед в начале года. Сатурн и Нептун просят паузы, а не рывков.
- Нельзя упрямиться в спорах. Упрямство станет главным источником ссор в паре и в коллективе.
- Нельзя верить обещаниям быстрой прибыли. Нептун любит красивые иллюзии, а мошенники этим пользуются.
- Нельзя делать крупные покупки и подписывать договоры без проверки в ретроградные недели Меркурия.
- Нельзя принимать окончательные решения о разрыве или переезде, пока Марс ретроградный (до 2 апреля).
- Нельзя строить финансовый план на нестабильных источниках дохода. Уран может подкинуть и деньги, и расходы.
- Нельзя сидеть на жестких диетах и переедать. Лучше выстроить спокойный режим питания.
- Нельзя игнорировать усталость и откладывать визит к врачу. Организм подаст сигнал заранее.
- Нельзя устраивать революции в октябре. Это время для ревизии, а не для резких перемен.
- Нельзя спорить со временем. Главные плоды года придут осенью, и торопить их не нужно.