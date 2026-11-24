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Педагоги Подмосковья обменялись опытом на марафоне в Ногинске

Марафон педагогических достижений прошел 23 ноября в центре образования № 8 в Ногинске. Он объединил педагогов дошкольного образования Московской области, представителей власти, науки и социальных партнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами марафона выступили ГГТУ и управление образования Богородского округа. Участников приветствовали депутат Московской областной думы Ольга Попова, заместитель главы округа Оксана Ушаткина и начальник управления образования Эльмира Шумовская. Попова рассказала об итогах работы и перспективах округа, поддержке сотрудников образовательных организаций и проекте бюджета на ближайшие три года.

Программу открыли ролик «Дошкольное образование Богородского городского округа. Путь к успеху начинается здесь» и номер воспитанников центра № 8 «Сияние гжели». Вероника Сорокина из Московского областного центра дошкольного образования представила проект «Ступени к мастерству». Также участники увидели творческий номер «Ложки золоченые».

Главным событием стал «Калейдоскоп педагогических практик». Педагоги Богородского округа, Электростали, Орехово-Зуева, Реутова, Балашихи, Черноголовки и Мытищ представили авторские методики работы с дошкольниками.

В экспозиционном зале «Играем, исследуем, растем» показали инновационное оборудование и инструменты развития детей: «Увлекательную математику», «Робостанцию», «Ожившую сказку» из конструктора «Фанкластик», мультфильмы для развития читательской грамотности. Гости посетили выставку-продажу «ДоШкольная Книга».

Директор центра образования № 8 Марина Коробицына поблагодарила участников. Активным участникам мастер-классов вручили сертификаты. Завершила программу «Чайная встреча: вкус общения», посвященная обмену идеями и совместным проектам.

«Такие живые встречи, на мой взгляд, помогают педагогам и работникам дошкольных учреждений чувствовать себя частью сильного сообщества, от которого напрямую зависит будущее наших детей», — отметила Ольга Андреевна Попова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.