Модернизация мест накопления твердых коммунальных отходов завершилась в Королеве. Работы должны обеспечить удобство жителей и бесперебойный вывоз мусора, в том числе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве полностью обновили 21 контейнерную площадку: уложили новое твердое покрытие и установили ограждения.

Две площадки выполнили из специального полимерного материала в рамках пилотного проекта. Если он хорошо проявит себя в местных погодных условиях, его начнут применять на других объектах города.

Также отремонтировали два подъездных пути: в микрорайоне Болшево на улице Заовражной, 25, и на улице Державина, 1Б. Грунтовое покрытие заменили асфальтом, чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъезжать к площадкам и своевременно вывозить отходы.

Коммунальные службы продолжают следить за состоянием всех контейнерных площадок округа. На 2027 год запланировано обновление еще 19 площадок и двух подъездных путей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.