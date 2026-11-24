В Дмитровском округе до конца года обустроят 28 контейнерных площадок

Девять контейнерных площадок уже обустроили в Дмитровском округе в 2026 году, еще 19 планируют завершить до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопросы содержания и модернизации контейнерных площадок обсудили 23 ноября на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Дмитровском округе до конца года планируют обустроить 28 мест сбора твердых коммунальных отходов, девять из них уже готовы.

«Важно не только вовремя вывозить мусор, но и создавать условия, чтобы эта работа проходила без сбоев. Поэтому при обновлении контейнерных площадок особое внимание уделяем подъездным путям. Наша задача — чтобы жителям было удобно пользоваться площадками, а мусоровозы могли беспрепятственно подъезжать к контейнерам», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В 2026 году работы выполнили по девяти адресам: — Яхрома, ул. Левобережье, д. 3; — поселок Деденево, Московское шоссе, д. 9; — поселок Икша, ул. Икшанская, д. 9; ул. Инженерная, д. 9–10; ул. Заовражная, д. 1; ул. Комсомольская, д. 14; — поселок ОПХ «Ермолино», ул. Юбилейная, д. 9; ул. Вселенская; — деревня Базарово, ул. Молодежная, д. 4.

Администрация округа продолжает контролировать ежедневный вывоз отходов и санитарное состояние контейнерных площадок.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.