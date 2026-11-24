сегодня в 15:30

Программу модернизации уличного освещения в Орехово-Зуевском округе завершат до конца 2026 года. Работы охватывают 26 объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе модернизируют около 27 километров линий освещения, 303 опоры и 775 кронштейнов со светильниками. Работы на 26 объектах планируют завершить до конца года.

«Перечень адресов формируем в том числе исходя из обращений жителей ко мне в личные сообщения и на выездных встречах», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Работы выполнят в деревнях Красная Дубрава, Демихово, Халтурино, Софряково, Малая Дубна, Войново-Гора, Коротково, Мисцево, Смолево, Беливо, Елизарово, Яковлевская, Давыдово, Велино, Запутное, Заполицы, Хотеичи, Соболево, Мосягино, Савостьяново, Рудне-Никитское и в городе Ликино-Дулево.

Одновременно в округе обновляют существующую инфраструктуру. В районе Карболит, на Новой Стройке и в деревне Дровосеки заменили 1 175 устаревших светильников на энергоэффективные.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.