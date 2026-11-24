Проценты по банковским вкладам, дивиденды и доходы от продажи имущества будут облагаться НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13% до 22%. Госдума одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс в рамках налогового пакета на 2027 год. Новые правила затронут не только инвесторов, но и граждан, которые получают доход от сбережений.

Речь идет о распространении пятиступенчатой шкалы НДФЛ на ряд доходов, для которых сейчас предусмотрен отдельный порядок налогообложения. В их числе — проценты по вкладам в российских банках, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, а также прибыль от продажи имущества и долей участия в компаниях.

До сих пор большинство таких поступлений облагалось по ставкам 13% и 15%. После изменения законодательства к ним планируют применять прогрессивную шкалу, которая уже действует для ряда других доходов физических лиц.

Размер ставки будет зависеть от величины соответствующей налоговой базы. При этом для отдельных видов поступлений предусмотрены самостоятельные базы: например, проценты по банковским вкладам и дивиденды не будут складываться друг с другом для расчета налога.

Какие ставки НДФЛ будут действовать

Прогрессивная шкала предусматривает пять уровней налогообложения:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей в год;

15% — для части дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — для части дохода свыше 50 млн рублей.

Повышенная ставка применяется не ко всей сумме поступлений, а только к той части налоговой базы, которая превышает установленный порог. Поэтому максимальный НДФЛ в размере 22% не означает, что каждый владелец вклада или получатель дивидендов будет платить именно столько.

Когда начнут действовать новые правила

Изменения планируется применять к доходам, полученным с 1 января 2027 года. Доходы за 2026 год будут облагаться по действующему порядку.

Для процентов по банковским вкладам предусмотрен отдельный механизм: банки будут удерживать налог по ставке 13%, а после окончания года Федеральная налоговая служба пересчитает обязательства с учетом прогрессивной шкалы. Если возникнет доплата, ее укажут в налоговом уведомлении.