До 30% сверхдоходов направят в бюджет: кого затронет новый налог

Госдума приняла закон о налоге на сверхдоходы горнодобывающих компаний. Для большинства предприятий ставка составит 30%, а для золотодобытчиков — 20%. Дополнительные платежи будут поступать в федеральный бюджет, если мировые цены на добываемое сырье заметно превысят базовый уровень.

Депутаты одобрили документ в третьем, окончательном чтении 24 ноября. Новые правила планируется применять с 1 января 2027 года. Налог будет действовать в 2027–2029 годах и затронет организации и предпринимателей, занимающихся добычей определенных видов полезных ископаемых.

Под действие закона попадут, в частности, железная руда, алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово и некоторые другие металлы. В перечень также включены отдельные виды горно-химического сырья и полупродукты, содержащие драгоценные металлы. Для золотодобычи установлена отдельная ставка — 20%, для остальных облагаемых категорий — 30%.

Новый платеж будут рассчитывать не со всей выручки или прибыли предприятия. Налоговая база зависит от объема добычи и прироста стоимости сырья из-за повышения мировых цен. Сбор возникнет, если средняя цена полезного ископаемого на мировом рынке в рублевом выражении превысит базовый показатель не менее чем на 10%.

Для первого расчетного периода базой сравнения станет средняя цена за 2025 год. При расчете платежей за последующие периоды этот показатель будут индексировать: на 10% для 2027 года и на 21% для 2028.

При этом закон предусматривает ограничения по сумме налога. В частности, платеж по каждому виду полезного ископаемого не должен превышать разницу между 15% расчетной выручки и начисленным налогом на добычу полезных ископаемых.

Поступления от нового сбора направят в федеральный бюджет. Таким образом власти рассчитывают получить дополнительные доходы за счет части выгоды добывающих компаний от благоприятной конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

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