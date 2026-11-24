Ученики гимназии № 1 Воскресенска 21 ноября посетили церемонию закрытия Вахты Памяти в Павловском Посаде. Вместе с ними в мероприятии участвовала советник директора по воспитанию Юлия Лепешкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников церемонии закрытия Вахты Памяти были юнармейцы и активисты «Движения Первых» из гимназии № 1 Воскресенска. Мероприятие состоялось 21 ноября в Павловском Посаде.

Вахта Памяти — Всероссийская акция, приуроченная ко Дню поискового движения России. В течение года поисковые отряды работают в архивах, выезжают на места боев, находят останки погибших бойцов и устанавливают их имена. На закрытии Вахты поисковики подводят итоги работы и чтят память погибших за Родину.

Церемония началась с возложения цветов к памятнику. Школьники почтили память героев минутой молчания.

После официальной части для участников провели экскурсию. Гимназистам показали военную технику и транспорт времен Великой Отечественной войны и рассказали об их роли в приближении Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.